Die gute Nachricht für Hückeswagen : Spenden fürs Kinderdorf dürfen behalten werden

Hückeswagen Nach der Absage der zweiwöchigen Sommerferienaktion hoffen nun Organisatoren und Kinder, dass nächstes Jahr wieder alles seinen normalen Gang gehen kann. Die ersten finanziele Mittel dafür gibt’s bereits.

Die Enttäuschung war groß, als die Stadtverwaltung Anfang Mai das zweiwöchige Kinderdorf in den Sommerferien absagen musste. Grund ist ebenfalls die Corona-Krise. Es gibt jedoch auch Positives, wie Stadtjugendpflegerin und Organisatorin Andrea Poranzke berichtet: „Erfreulicherweise haben bisher fast alle Spender auf den Brief zur Verwendung der Spenden ,Kinderdorf 2020’ geantwortet und mitgeteilt, dass wir das Geld behalten und auch in 2021 wieder anfragen dürfen.“ Das seien tolle Nachrichten, und das Jugendzentrum und der Förderverein bedankten sich bei allen Spendern.