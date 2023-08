Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Opernsängerin begeistert bei der Schlagerrevue

Der Schlagzeuger Udo Kempen gehört erst seit wenigen Monaten zu dem Schlagerprojekt. Er ist Dozent an einer Musikschule und spielt in einer Rhythm and Blues Band. Er hat viel Freude an der Schlagerrevue. „Wir haben uns einfach gesucht und gefunden. Es gibt noch so viele schöne Ideen, die wir gemeinsam in die Revue einbringen können“, unterstrich der Schlagzeuger.