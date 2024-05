Vier Bands spielen vor Hückeswagener Schloss Open-Air-Konzert für Europa, Demokratie und Toleranz

Den Anfang ab etwa 18 Uhr macht „Big Stroke“ aus Hückeswagen. Die junge Band spielt ausschließlich eigene deutschsprachige Songs im Stil des „Melodic Punk Rock“. „Derzeit arbeiten sie an ihrem zweiten Album ,Trümmererben’“, berichtet Boldt. Ihr erstes Album ist unter anderem auf YouTube und Spotify zu hören. Ab etwa 19.30 Uhr wird „Tasted“ die Bühne rocken. Die vier Musiker aus Wipperfürth, die seit Jahrzehnten auf den Bühnen des Bergischen und weit darüber hinaus präsent sind, stehen für Power und Präzision und haben sich dem „Seventies Rock“ verschrieben. Zu hören sein werden etwa Stücke von den Rolling Stones, Beatles, The Who, ZZ Top und Jimi Hendrix.