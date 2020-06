Musikszene in Hückeswagen : Video-Dreh mit DSDS-Gewinner

Hückeswagen Olli Schmitz ist Live-Drummer der Band von Thomas Godoj. Mit dem Gewinner der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) aus dem Jahr 2008 hat der Hückeswagener nun ein Video gedreht.

In Hückeswagen kennt man Olli Schmitz vor allem als Taktgeber am Schlagzeug bei den furiosen Jazz-Fusion-Rockern „Loopz in Aspic“. Die hätten im Mai eigentlich wieder einmal im Kultur-Haus Zach ein Gastspiel geben wollen, was aber, wie alle anderen Veranstaltungen der vergangenen Wochen und Monate auch, der Corona-Krise zum Opfer gefallen ist.