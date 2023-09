Stefan Vöpel und das Team der Firma „Die Alm ruft“ Oktoberfest mit „Kölscher Nacht“ und „Bayerischem Abend“ fällt aus

Eigentlich wollten Stefan Vöpel und das Team der Radevormwalder Firma „Die Alm ruft“ das Zelt auf dem Aldi-Parkplatz an der Alten Ladestraße so richtig rocken. „Aber schweren Herzens müssen wir beide Veranstaltungen absagen“, teilte Verena Vöpel am Donnerstagvormittag am Telefon mit. Das habe gesundheitliche und organisatorische Gründe. „Wir hätten die beiden Abende wirklich gerne gemacht, aber es geht einfach nicht“, sagte Verena Vöpel.