Frauenchor Schückhausen aus Hückeswagen Konzept „Ohrenschmaus“ kommt auch in der Wiederholung gut an

Wenn etwas zweimal erfolgreich stattfindet, ist es nicht mehr abzuschaffen. So sehen es auch die Sängerinnen des Frauenchors Schückhausen, die am Sonntagnachmittag zum zweiten „Ohrenschmaus“ eingeladen hatten. „Beim ersten Mal ist es so gut angekommen, dass wir in Erwägung ziehen, daraus eine Tradition zu machen“, kündigte Vorsitzende Martina Borchert an.