RSV 09 Hückeswagen Ohne neuen Vorsitzenden droht Raspo-Förderverein das Aus

„Leider sieht es derzeit so aus, dass der Förderverein keinen neuen Vorsitzenden aus den eigenen Reihen besetzen kann“, schreibt Bieg in einem Brief an die Mitglieder und Unterstützer des Vereins, dessen einzige Aufgabe es ist, die Jugendabteilung des Traditionsfußballklubs finanziell zu unterstützen. Es sei seit einigen Jahren immer schwieriger geworden, motivierte Leute für die Vorstandsarbeit zu finden. So konnten schon auf der vorigen Mitgliederversammlung nur vier der acht Vorstandspositionen besetzt werden. Vakant sind die Posten des zweiten Vorsitzende, des zweiten Kassierer und von zwei Beisitzern. Nun steht auch der Vorsitz zur Disposition.