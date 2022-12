Seelsorgeverband Radevormwald-Hückeswagen Ohne eine neue Leitung droht der katholischen Kita das Aus

Fachkräfte zu finden ist nicht nur in der Gastronomie oder im Krankenhaus schwer. Das gilt auch für die Kindertageseinrichtungen, wo Erzieherinnen derzeit nicht gerade einfach zu finden sind. Davon kann Henry Wuttke, Verwaltungsleiter im katholischen Seelsorgeverband Radevormwald-Hückeswagen, ein Lied singen. Die katholischen Gemeinden in den beiden Städten betreiben zwei Kitas in Hückeswagen und eine in Radevormwald. Während die Lage in der Nachbarstadt nicht ganz so dramatisch ist, sieht es in der Schloss-Stadt ganz anders aus. Gerade in der Kita Am Kamp ist das Problem akut. „Wir haben hier den Fall, dass die langjährige Leiterin Barbara Renzel im kommenden Jahr in den Ruhestand gehen wird“, berichtet Wuttke. „Das hat sich natürlich schon länger abgezeichnet, und wir haben verschiedentlich Aufrufe gestartet, um eine Nachfolge zu sichern.“ Bislang jedoch ohne Erfolg.