Neue Angebote für Hückeswagen und Radevormwald : Ohana Familienbildung startet wieder mit Kursen

Fit am Kinderwagen gibt’s an der Vorsperre und im Kollenbergpark. Foto: Anna Fröhlich

Hückeswagen/Radevormwald Der Wipperfürther Verein bietet mittlerweise Kurse in sieben bergischen Städten an, darunter sind auch Hückeswagen und Radevormwald. Jetzt geht’s nach dem Lockdown wieder los.

Ohana ist ein wichtiges Wort in der hawaiianischen Gesellschaft, denn es bedeutet Familie. Bewusst hat sich der Wipperfürther Verein um die Vorsitzende Anna Fröhlich Ohana genannt, hat er sich doch ganz auf die Bedürfnisse von Eltern, Kindern und Senioren fokussiert. Doch auch dieser Verein, der demnächst unter dem Dach des unter anderem in Hückeswagen trainierenden Football-Clubs AFC Phoenix stehen wird, konnte wegen des Lockdowns lange nicht sein Programm aufnehmen – das ändert sich nun: „Ohana Familienbildung startet in die Sommersaison 2021 und freut sich darauf, in mittlerweile sieben Städten Kurse anzubieten“, teilt Anna Fröhlich mit. Kurse gibt es neben Wipperfürth und Hückeswagen auch in Radevormwald, Marienheide, Gummersbach. Lindlar und auf dem Beyenburger Stausee in Wuppertal.

Für Hückeswagen stehen folgende Kurse an: Fit am Kinderwagen am Mittwochvormittag an der Wupper-Vorsperre, Krabbelgruppen für alle Altersgruppen (dienstagsvormittags), Geburtsvorbereitungskurse, Fit im Alter (montags, 11 Uhr), Bastelnachmittage an jedem zweiten Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr, kostenfreier Kino-Nachmittag am Freitag, 9. Juli, ab 15 Uhr (alle im Jugendzentrum im Untergeschoss der Mehrzweckhalle, Zum Sportzentrum), Fitness-Kurse am Abend für Erwachsene, ein Hula-Hoop-Kursus donnerstagsabends, Bodyshape mit Simon (montags, 19 Uhr) und Fit Kids jeden Dienstag um 17 Uhr (alle in der Turnhalle der ehemaligen Katholischen Grundschule, Kölner Straße).

In Radevormwald stehen erst einmal zwei Kurse an: Babymassage am Montagvormittag (der Ort ist noch nicht klar) und Fit am Kinderwagen im Kollenbergpark immer mittwochs von 16.15 bis 17.15 Uhr.

Der Verein Ohana Familienbildung wird morgen, Donnerstag, auch auf der Premiere der Feierabendmarkt-Reihe in Hückeswagen präsent sein. Eine Kinderbelustigung könne wegen der Corona-Situation momentan noch nicht angeboten werden, bedauert Anna Fröhlich. Wohl aber werden Mitglieder zusammen mit dem Jugendzentrum (JuZe) Geschenke an die Kinder verteilen.

Fragen und Anmeldungen an: [email protected] - Programmheft unter

www.ohana.nrw

