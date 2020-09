Hückeswagen - Thema Frauenhaus : Oft kein Platz frei für Frauen in Not

Häusliche aber auch psychische Gewalt sind die häufigsten Gründe, warum Frauen vor ihren Ehemännern oder Partnern ins Frauenhaus fliehen müssen. In Oberberg steht eines von landesweit 63. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Hückeswagen 63 Frauenhäuser gibt’s im Land, eins im Oberbergischen. Aber oft ist kein Platz frei in den Zufluchtstätten. Die Not der von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und ihrer Kinder war jetzt Thema im Sozialausschuss.

Von Brigitte Neuschäfer

Momentaufnahme eines Tages in der vorigen Woche: Alle Ampeln stehen auf Rot. Es geht um die symbolischen Ampeln auf der Homepage der 63 Frauenhäuser in NRW. Sind sie auf Rot geschaltet, bedeutet das: kein Platz frei! Und das ist nicht nur an diesem einen beliebigen Tag im August so, sondern an vielen anderen Tagen im Jahr auch. Es sind die Tage, an denen es keine Zuflucht gibt für Frauen, die von ihren Männern bedroht, misshandelt und missbraucht werden und die keine Möglichkeit haben, zu Angehörigen oder Freunden zu flüchten, sich eine eigene Wohnung zu suchen oder wenigstens ein Hotelzimmer. Häusliche Gewalt gibt es in allen Gesellschaftsschichten. Auf Aufnahme im Frauenhaus sind aber vor allem die Armen angewiesen, Frauen ohne Job und Geld und Asylbewerberinnen ohne helfende Herkunftsfamilie im Hintergrund. Sie haben als Opfer von Gewalt keine Alternativen auf der Flucht vor ihren gewalttätigen Männern.

Ist die Not in Zeiten der Pandemie gestiegen? Auch um diese Frage ging es jetzt im Sozialausschuss. Zu Gast war Nicole Schneider, Leiterin des Frauenhauses im Oberbergischen Kreis. Dessen Träger ist die Caritas Oberberg, finanziert wird es zu 80 Prozent vom Land, zu 20 Prozent vom Kreis, der sich das Geld über die Kreisumlage von den 13 kreisangehörigen Städten und Gemeinden zurückholt. Die Adresse des Hauses ist geheim – zum Schutz der dort lebenden Frauen und ihrer Kinder.

Info Wegweiser für Frauen im Netz Homepage Informationen zu den Frauenhäusern in NRW und ihrer aktuellen Belegung sind im Internet auf der gemeinsamen Homepage der Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW zu finden: www.frauen-info-netz.de Gewaltschutz Auf der Internetseite finden sich auch grundlegende Informationen zum Gewaltschutzgesetz und den daraus resultierenden Änderungen des Polizeigesetzes NRW. Beratung nach dem Gewaltschutzgesetz Zuständig ist der Caritasverband für den Oberbergischen Kreis mit Sitz in Gummersbach. Termine für ein (kostenfreies) Beratungsgespräch können vereinbart werden unter ☏ 02261 306841 oder per E-Mail an frauenhaus@caritas-oberberg.de.

Die Pandemie habe das Frauenhaus vor ganz neue Probleme gestellt, sagte Nicole Schneider. Wegen der Infektionsgefahr sei die Aufnahme über Monate stark erschwert gewesen, „aber Männer hören nicht auf zu schlagen, weil gerade Corona durchs Land zieht“. Frauen hätten größere Probleme, sich überhaupt im Frauenhaus zu melden, wenn ihre Männer durch die Pandemie bedingt immer zu Hause seien und jeden Anruf überwachten. Mit den Lockerungen der Vorschriften zum Infektionsschutz seien deutlich mehr Anfragen gekommen. Ob es tatsächlich, wie viele befürchten, durch die Pandemie verstärkt zu häuslicher Gewalt komme, sei letztlich statistisch (noch) nicht belegt.

Im Frauenhaus Oberberg stehen den Frauen in Not acht kleine Appartments zur Verfügung, in denen sie selbst kochen. Insgesamt können gleichzeitig 15 Kinder mit im Haus leben. Im Regelfall bleiben sie etwa ein halbes Jahr. Nicole Schneider: „Wir arbeiten nicht therapeutisch mit den Frauen, aber wir versuchen, gemeinsam mit ihnen eine neue Lebensperspektive zu entwickeln.“ Das ist ein langwieriger Prozess, denn meistens haben die Frauen jedes Vertrauen in sich selbst verloren und kaum Kraft für einen Neuanfang. Schneider: „Wenn wir über Gewalt sprechen, dann sind Schläge und Tritte nicht alles. Es geht auch um massive psychische Gewalt.“ Die Frauen würden von ihren Männern systematisch klein- und von sozialen Kontakten ferngehalten, sie hätten überhaupt kein eigenes Geld zur Verfügung. „Es geht in der häuslichen Gewalt immer um Macht und Kontrolle. Und daraus entwickelt sich eine Gewaltspirale, in der es die Frauen kaum noch schaffen auszubrechen.“