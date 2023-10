Gemischter Chor aus Hückeswagen Offene Probe von „Joyful Gospels“ für besondere Weihnachtsfeier

„Gospels und Weihnachten – was passt auch besser zusammen?“, fragt Marlies Klintworth. Eingeübt werden englische Lieder wie „Mary had a Baby“ oder „Good News“, dazu trifft dann die „Frohe Botschaft“ auf die afrikanische Lebensfreude, die der gemischte Chor gerne durch Trommeln unterstreicht. Sie appelliert: „Lassen Sie sich anstecken von der Freude am Gesang.“ Zudem täte man damit auch etwas für die eigene Gesundheit, sei doch das Singen im Chor gut für die Seele.