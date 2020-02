Feuerwehreinsatz in Hückeswagen : Ölspur sorgt für Unfälle und hält Feuerwehr auf Trab

Hückeswagen Im Motrorraum eines Autos reißt die Benzinleitung, und der Fahrer sowie weitere Autos verteilen den Diesel, ohne es zu bemerken.

Eine gerissene Benzinleitung hat am Montag für mehrere Unfälle im Stadtgebiet und Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Wie Stadtbrandinspektor Karsten Binder mitteilte, war am Nachmittag ein Autofahrer von der Kölner Straße in Richtung Innenstadt gefahren. Aufgrund eines technischen Defekts war die Benzinleitung gerissen, so dass ständig Diesel auf der Fahrbahn landete. Der Fahrer hatte davon lange nichts mitbekommen, ehe er sein Auto auf der Bergstraße abstellte.