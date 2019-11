Hückeswagen : Öl lief vom Pflitsch-Gelände in Wupper-Vorsperre

Öl lief vom Pflitsch-Gelände in Wupper-Vorsperre

Auch am Hauptwehr zur Wupper-Talsperre hin musste der Wupperverband eine Öl-Sperre anbringen. Foto: B. Müller

Hückeswagen Der Grund für die Gewässerverunreinigung der Wupper-Vorsperre am Mittwochmorgen lag auf dem nahen Werksgelände der Firma Pflitsch. Das Unternehmen nahm dazu am Freitagnachmittag Stellung.

Die Ursache für die Ölschlieren am Mittwoch auf der Wupper-Vorsperre ist entdeckt: Auf dem Gelände der Firma Pflitsch war nach eigenen Angaben eine geringe Mengen Öl aus einem mit einer Ölwanne gesicherten Lagercontainer für ölhaltige Späne ausgetreten. „Aufgrund der starken Regenfälle der letzten Tage ist das Öl über den Regenwasserkanal mit dem Oberflächenwasser in die Wupper gelangt“, teilte das Unternehmen am Freitagnachmittag mit.