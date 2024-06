Drei Jahre nach Hochwasserkatastrophe in Hückeswagen Im Boden der Vorsperre hat sich Öl abgesetzt

Bei vielen Anwohnern entlang der Wupper in Hückeswagen kommen angesichts der aktuellen Bilder aus den Hochwassergebieten in Süddeutschland wieder schlimme Erinnerungen hoch – an den 14. und 15. Juli 2021, vor allem an die Kostenpflichtiger Inhalt Nacht. Damals, vor fast genau drei Jahren, hatten sich auch über dem Bergischen Wolken abgeregnet in bis daher unvorstellbarer Größenordnung. Unglaubliche 160 Liter pro Quadratmeter prasselten damals innerhalb von 24 Stunden hernieder. Viele Menschen in Kleineichen und am Mühlenweg mussten wegen des Hochwassers des Beverbachs und der Wupper evakuiert werden. Für sie blieb es letztlich beim Schreck und den finanziellen Folgen von vollgelaufenen Kellern und unter Wasser stehenden Wohnräumen.