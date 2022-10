Klezmer-Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : Balkan-Klänge mit „Odessa Projekt“

Hückeswagen Das Quintett gibt am Feitag, 14 Oktober, wieder ein Konzert im Kultur-Haus Zach. Die Zuhörer gehen dann auf eine musikalische Reise nach Osteuropa.

Die Liebe zur Musik Osteuropas vereint die fünf Musiker der Gruppe „Odessa Projekt“, die am kommenden Freitag wieder zu Gast im Kultur-Haus Zach sein wird. Ihrem Publikum bieten sie an diesem Abend Klänge vom Balkan und aus Griechenland sowie Lieder aus Mazedonien , der Türkei und Russland . „Der Wechsel von Balkantänzen und Klezmer, jiddischen und Romaliedern belebt das vielseitige Programm der Band“, versichert Stefan Noppenberger vom Trägerverein.

„Mit mehrstimmigem Gesang, Saxofon, Klarinette, Geige, Akkordeon, Kontrabass und Percussion erzeugt das ,Odessa Projekt‘ eine vielfältige Klangbreite“, betont Noppenberger. Die Band nehme die Zuhörer mit auf eine Reise quer durch Osteuropa, weiter zum jiddischen Theater am Broadway und zurück nach Odessa, dem Schmelztiegel der Kulturen. Er verspricht: „Das wird ein Konzert zum Zuhören, Mitsummen, Singen und Tanzen.“

Karten für zwölf Euro gibt es im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung an der Bahnhofstraße, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta im Island sowie online; an der Abendkasse kosten sie 15 Euro.