Hückeswagener Haushalt Obst für Grundschüler aus dem Stärkungspakt

Für die Schloss-Stadt waren im Stärkungspakt 59.472 Euro vorgesehen, von denen allerdings zunächst nur 11.000 Euro und bis zum zweiten Stichtag zum 30. September nur weitere 1300 Euro (durch die Löwen-Grundschule) abgerufen worden waren. „Die nicht verbrauchten Mittel mussten bis zum 30. September entweder ausgegeben oder verbindlich verplant sein – der Rest muss bis zum 13. Oktober zurückgezahlt werden“, erläuterte Persian. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats wurde nun darüber abgestimmt, ob die 1300 Euro für ein Ernährungsprojekt an der Löwen-Grundschule verwendet werden sollen. In der Ratssitzung vom 6. Juni waren bereits Mittel für das Kultur-Haus Zach und die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Kreuzkirche beschlossen worden. Dennoch seien es insgesamt sehr wenige Anträge gewesen, und ein Großteil des vorgesehenen Geldes müsse an das Land zurückgezahlt werden, hieß es auch in der jüngsten Ratssitzung seitens der Verwaltung.