Polizeit-Tipps : Fußgänger sollten sich jetzt sichtbar machen

Diese Grafik verdeutlicht, welchen Vorteil reflektierende Kleidung in der Dunkelheit hat. Foto: Polizei/Polizei Oberberg

Oberberg Im ohnehin schon dunklen und häufig tristen Herbst wird bei den meisten auch die Kleidung dunkel. Im Straßenverkehr kann das fatale Folgen haben. Die Kreispolizeibehörde rät daher zu reflektierender Kleidung.

Gerade in diesen Tagen mit dem typischen bergischen Schmuddelwetter wird wieder deutlich, wie schwierig es mitunter für Autofahrer ist, Fußgänger rechtzeitig zu erkennen. Regen, der die Sicht durch die Windschutzscheibe einschränkt, Dunkelheit oder sich auf der nassen Straße spiegelndes Scheinwerferlicht sind alles Faktoren, die die Sicht auf dunkel gekleidete Fußgänger stark beeinträchtigen. „Mit heller oder am besten reflektierender Kleidung können Fußgänger die Gefahr, übersehen zu werden, jedoch deutlich mindern“, rät Polizeisprecher Michael Tietze. Doch der Blick auf die meisten Erwachsenen und demnächst auch wieder allmorgendlichen zur Schule pendelnden Schülerscharen zeige leider ein ganz anderes Bild.

Die Folgen können drastisch sein, wie die Vergangenheit zeigt: „In der dunklen Jahreszeit verunglücken deutlich mehr Fußgänger als in den Sommermonaten“, hat Tietze beim Blick in die Statistik festgestellt. Auch nehme die Schwere der Verletzungen zu, weil motorisierten Verkehrsteilnehmern deutlich weniger Reaktionszeit übrigbleibe, um einen drohenden Unfall zu verhindern. So benötigt ein Autofahrer im Normalfall etwa 40 Meter, um von 50 km/h bis zum Stillstand abzubremsen. Selbst bei einer sogenannten Gefahrenbremsung, bei der das ABS-System die maximale Verzögerung erzielt, beträgt die Strecke immer noch etwa 30 Meter.