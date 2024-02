Sichtungen in Hückeswagen Die Asiatische Hornisse wird zum Problemfall

Ihr Stich ist zwar schmerzhaft, in der Regel aber ungefährlich. Und in den Angriffsmodus beim Menschen geht sie ohnehin erst dann über, wenn sie sich angegriffen fühlt. Dennoch gibt es in der Region einige Menschen, die vor der Asiatischen Hornisse regelrecht Angst haben: die Imker. Stellt dieses eingewanderte Insekt doch eine große Gefahr für ihre Bienenvölker dar. Denn die invasive Gattung greift die Bienenstöcke zu Hunderten, mitunter sogar zu Tausenden an, um ihre Brut mit den Honigbienen zu versorgen. Das hatte Andreas Winkelmann, Vorsitzende des Imkervereins 1918 Hückeswagen, im Herbst im Gespräch mit unserer Redaktion, berichtet. In Frankreich etwa hatten Imker einen Verlust an Bienenvölkern von bis zu 100 Prozent zu beklagen.