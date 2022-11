Einzelhandel in Hückeswagen : Stadt nutzt Landesmittel zur Vermeidung von Leerständen

Hückeswagen Die Landesregierung hatte 2020 ein Sofortprogramm „zur Stärkung der Innenstädte und Zentren“ aufgelegt. Daraus erhielt die Stadt Hückeswagen 130.000 Euro. Doch was ist daraus geworden?

Um Leerstände in den Innenstädten zu vermeiden, hatte die Landesregierung 2020 unter dem Eindruck der coronabedingten Probleme im Einzelhandel das Sofortprogramm „zur Stärkung der Innenstädte und Zentren“ aufgelegt. Daraus erhielt die Stadt Hückeswagen 130.000 Euro, um leer stehende Ladenlokale im Zentrum zu mieten und günstiger an einen Interessenten weiter zu vermieten. Was daraus inzwischen geworden ist, wollte Norbert Heider (SPD) in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wissen.