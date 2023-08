An der Bever in Hückeswagen Nur wenig Zuspruch für Kanu-Schnuppertour der RBS

Vermutlich war die Konkurrenz in der Nachbarstadt Wermelskirchen mit Kirmes und Festumzug zum Stadtjubiläum einfach zu groß – denn nur zwei Personen hatten sich am Samstagnachmittag zum Kanu-Schnuppertour der Rehabilitations- und Behindertensportgemeinschaft (RBS) in Zusammenarbeit mit dem Behinderten- und Reha-Sportverband NRW an die DLRG-Wachstation an der Bever-Talsperre gekommen.