Weißer Sonntag in Hückeswagen Nur noch eine Feier für die Kommunionkinder

Die Erstkommunion gehört zu Ostern. Denn in der Katholischen Kirche wird das Sakrament am Weißen Sonntag gespendet, dem Sonntag nach dem wichtigsten Fest der Christen. Am 16. April, 9 Uhr, bekommen 16 Jungen und Mädchen in der Pfarrkirche ihre erste Heilige Kommunion gespendet. „Das sind relativ wenige Kinder. Deswegen haben wir – im Gegensatz zu Radevormwald, wo es 38 Erstkommunionskinder gibt – auch nur eine Feier“, sagt Diakon Burkhard Wittwer. In der Nachbargemeinde werde es drei Feiern geben, da sich die kleinen Gruppen bewährt hätten und es dann nicht so voll in der Kirche sei. Die Aufteilung auf kleinere Gruppen war in den vorigen Jahren wegen der Corona-Pandemie nötig gewesen, „das hat sich sehr gut bewährt“.