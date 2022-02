Angebot in Hückeswagen : Nur Montanus-Apotheke impft – dank Arzt

Hückeswagen Seit Anfang der Woche dürfen auch Apotheker den Impfstoff gegen das Coronavirus injizieren. In Hückeswagen ist das derzeit nur in der Montanus-Apotheke möglich.

„Wir impfen aber nicht selbst, sondern in Kooperation mit Dr. Kneher“, sagt Apothekerin Diana Gruner. Das Angebot läuft seit Dezember – montags bis freitags, jeweils von 10 bis 13 Uhr, im leerstehenden ehemaligen „Hotel zur Post“ – die Nachfrage ist jedoch extrem gesunken. Ohne den Arzt müssten die Apotheker und Mitarbeiter erst eine Schulung durchlaufen sowie eigene Räume mit Warte- und Impfbereich in der Apotheke zur Verfügung stellen. „Die Schulung haben wir noch nicht gemacht“, berichtet Diana Gruner.

Die Falken-Apotheke in Wiehagen bietet weder Corona-Tests noch Impfungen an. Dazu reichen dort weder die räumlichen noch die personellen Kapazitäten aus, wie Inhaberin Julia Backmann auf Nachfrage bestätigt. Monzer Alagi, Inhaber der Oberbergischen Apotheke, sieht für die Schloss-Stadt keinen Bedarf an weiteren Impfangeboten. Mit der Impfstelle am Bahnhofsplatz, dem Impfmobil, den niedergelassenen Ärzten und der Kooperation der Montanus-Apotheke mit Dr. Kneher sei es für Impfwilligen kein Problem, an einen Termin zu kommen. „Zumal zwischenzeitlich der Impfstoff knapp ist“, sagt der Apotheker. Diana Gruner versichert: „Der Impfstoff von Biontech ist jetzt wieder besser verfügbar als im Januar.“ Diesen erhalten die Unter-30-Jährigen Ältere Impfwillige werden auch bei der Montanus-Apotheke mit Moderna geimpft.