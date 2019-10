Martinsmarkt in Hückeswagen : Nüsse und Fackelzug zum verkaufsoffenen Sonntag

Hückeswagen Zum Martinsmarkt ist in der Innenstadt wieder ein buntes Programm geboten. Einer der Höhepunkte ist der Umzug der Kinder mit ihren Laternen hinauf zum Schloss.

Egal, wie das Wetter am ersten Sonntag im November auch sein wird – in der Innenstadt ist dann garantiert „der Bär los“. Denn es ist wieder Martinsmarkt, der verkaufsoffene Sonntag der Werbegemeinschaft. So dürfte es am 3. November in den Geschäften, die von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben und zum Bummeln und Kaufen einladen, wieder voll werden. Dann sind 35 Martinsgans-Essen zu gewinnen. Dazu muss in den Geschäften der Werbegemeinschaft die Glücksnuss geknackt werden: Wer statt der Walnuss ein Los als Inhalt vorfindet, erhält einen Gutschein für zwei Personen im Wert von 40 Euro, einzulösen im Hotel Kniep an der Bahnhofstraße.