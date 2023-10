„(D)ein Euro für Hückeswagen“ Natur-, mobiles und jeckes Projekt in der November-Abstimmung

Dessen zahlende und somit stimmberechtigten Mitglieder haben die Möglichkeit unter Angabe Ihrer Mitgliedsnummer per E-Mail an abstimmung@1eur-hw.de oder auf der Internetseite www.1eur-hw.de abzustimmen. Zudem bietet sich die Möglichkeit der „analogen“ Stimmabgabe über den vereinseigenen Briefkasten im gläsernen Foyer unterhalb des Bürgerbüros am Bahnhofsplatz an. Zudem nehmen Mitglieder am Stand des „Martinsmarktes“ am Sonntag, 5. November, 13 bis 18 Uhr, die Stimmen an. Hier können sich auch neue Mitglieder registrieren lassen.