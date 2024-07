Kritische Infrastruktur auch in Hückeswagen Preisgekröntes Notfallkonzept sichert Abwasserentsorgung im Blackout-Fall

In Hückeswagen gibt es also Bauwerke, bei denen im Blackout-Fall „nachgeholfen“ werden müsste, um die Funktionalität zu sichern. „Ich denke aber, dass das in der Realität nicht so schlimm ist, wie ich das in der Arbeit dargestellt habe.“ So oder so: Dank Jerke ist der Wupperverband nun für den Ernstfall gut gerüstet.