Haus Hammerstein in Hückeswagen Nostalgie-Hotel sucht Käufer

Hier hat also Anneliese Rothenberger zwischen den 1950er und 1970er Jahren im Haus Hammerstein immer wieder genächtigt. Das Zimmer Nr. 5 präsentiert sich weitgehend wie zu der Zeit, als die damals berühmte deutsche Opernsängerin († 2011) in dem Nobelhotel oberhalb der Wupper – die Talsperre kam erst später – abgestiegen war: An der Decke hängt ein Kronleuchter, die vorherrschenden Farben sind Weiß und Rot. Zu „ihrem“ Zimmer am vorderen Ende des Flurs im ersten Stock gehörte auch die große halbrunde Terrasse. Und das Zimmer Nr. 6, wo ihre Assistentin untergebracht war. Beide Zimmer sind auch heute noch mit einem kleinen Flur verbunden, neben dessen Eingangstür ein kleines Schild auf den „Anneliese-Rothenberger-Flügel“ hinweist.