Fleischwaren Blumberg in Hückeswagen Schnitzel auf Lebenszeit für 50-jährige Firmentreue

Wie Karl-Josef Blumberg hat auch Thorsten Quabeck von der Erfahrung des Wipperfürthers, der eine Zeit lang in Scheideweg gewohnt hat, profitieren können. Mit 19 habe er seine Ausbildung in Kobeshofen begonnen. „Und Norbert Schnippering war der erste Metzger aus dem Betrieb, den ich kennengelernt habe“, erinnert er sich an seinen ersten Tag. In der Pause habe er ihn getroffen, als er „sich irgendetwas in der Pfanne briet“. Dabei hatte Schnippering dem Lehrling einiges über den Betrieb erzählt. „Überhaupt hast Du viele junge Menschen in die ,Familie Blumberg‘ hier eingeführt“, betont Quabeck.