Zurückhaltung in Hückeswagen : Überraschend viele Plätze im Ferienspaß noch frei

Hückeswagen Etwa 60 Veranstaltungen sind in den Sommerferien für Kinder und Jugendliche geplant, doch bislang sind erst fünf ausgebucht. Womöglich hat die Corona-Situation zu dieser außergewöhnlichen Zurückhaltung beigetragen.

Auch wenn das Wetter zurzeit nicht gerade sommerlich ist, liegen doch noch sechs lange Wochen vor den Kindern und Jugendlichen in der Schloss-Stadt, die irgendwie sinnvoll gefüllt werden sollen. Wer nicht in den Urlaub fährt, findet im Ferienspaß der Stadtverwaltung zirka 60 Angebote. Seit Mitte Juni können Eltern ihre Sprösslinge dazu anmelden, doch die Resonanz ist – anders als in früheren Jahren – zu Ferienbeginn sehr bescheiden. „Es sind noch eine ganze Menge Plätze frei“, berichtet Mario Moritz, der sich bei der Stadt zusammen mit Annette Binder um die Koordination des Programms kümmert.

Gerade einmal fünf Aktionen sind bislang ausgebucht, demgegenüber stehen 24 Angebote, für die es noch nicht eine einzige Anmeldung gibt. Das verwundert Moritz tatsächlich ein wenig. „Ich dachte eigentlich, dass es nach dieser langen bisherigen Corona-Zeit einen größeren Ansturm auf die Ferienangebote geben würde“, sagt er. Dabei sei er besonders froh über das umfangreiche Angebot. „Und ich bin auch stolz auf die Vereine und anderen Veranstalter, dass es so vielfältig geworden ist – sportlich, kreativ, spannend“, betont der Sozialarbeiter der Stadt. „Es ist sehr viel Unterschiedliches vertreten in den kommenden sechs Wochen.“

Ein Grund für den bisher eher verhaltenen Zuspruch könnte sein, dass zum Freischalte-Termin der Anmeldeseite am 15. Juni wegen der Unsicherheiten durch Corona noch lange nicht alle Termine eingetragen gewesen waren. „Gerade zum Ende der Schulzeit hin sind aber noch viele Angebote dazugekommen – etwa die sportlichen und inklusiven der Rehabilitations- und Behinderten-Sportgemeinschaft“, sagt Moritz. Auch darüber freut er sich: „Ich bin sehr froh, dass wir so viele inklusive Angebote haben.“

Sein Aufruf gilt daher vor allem den Eltern: „Schaut auf die Internetseite der Stadt, dort findet sich der Link zum Programm.“ Man könne auch direkt sehen, wo noch wie viele Plätze frei seien. Besonders am Herzen liegt ihm dabei der Doppel-Tagesausflug am Dienstag, 3. August. „Da geht es für die größeren Kinder zum Movie Park, die kleineren Kinder fahren nach Schloss Beck. Der Ausflug kostet nur 20 Euro, das ist ein sehr günstiger Preis – und es sind noch zahlreiche Plätze frei“, wirbt Moritz.

Wegen der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes müssen die Kinder und Jugendlichen, die an den Ferienspaß-Angeboten teilnehmen, einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen. „Vielleicht hat das auch so manchen abgehalten“, meint der städtische Mitarbeiter. Einige Veranstaltungen seien hingegen auch bereits ausgebucht – etwa das Schuppertennis am 20. Juli, die Fahrt zum Escape Room nach Remscheid am 27. Juli, und der Besuch im Klettergarten am 10. Juli.