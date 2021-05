Hückeswagener Bürgermeister bleibt am Ball : Noch kein Schnelltest in Wiehagen

Wiehagen Bürgermeister Dietmar Persian bleibt am Ball. Ihm dauert das Verfahren zu lange. Noch gibt es keine neuen Erkenntnisse darüber, ob und wie ein Corona-Schnelltest auch in Wiehagen künftig möglich sein könnte.

Eine BM-Leserin hatte die Redaktion Ende April darauf hingewiesen, dass sich Wiehagener, die zum Beispiel einen Friseur besuchen möchten, zunächst auf den Weg in die Innenstadt machen müssen, um sich dort testen zu lassen, um dann wieder zurückzufahren. Das sei doch viel zu beschwerlich, vor allem für ältere Menschen. Auch von anderen Seiten wurde Persian auf den Missstand hingewiesen, denn in der Innenstadt gibt es gleich vier Testmöglichkeiten – plus Fleischwaren Blumberg, in Wiehagen aber keine einzige. Auch im Friseursalon Joy am Brunnenweg warteten Inhaberin Johanna Dürhagen und Mitarbeiterin Silvia Pschibilinski meist vergeblich auf Kunden und baten die Stadt um Hilfe. Ihre Idee: Der Testbus, der dreimal die Woche am Bahnhofsplatz steht, könnte doch auch nach Wiehagen kommen. In diese Richtung gehen auch die Überlegungen des Bürgermeisters, aber das werde derzeit noch geprüft, sagt er. Da geht es wohl vor allem um den Standort für den Bus in Wiehagen.