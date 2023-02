Betriebsausschuss in Hückeswagen Hallenbad – es gibt noch keinen Plan für die Zukunft

Weiter geöffnet bleibt, wie auch bisher, die Sauna im Bad, die auch nach wie vor sehr gut besucht wird. Hallenbäder sind für Städte und Gemeinden, die sie betreiben, ein wichtiger Teil der kommunalen Infrastruktur – sie sind aber immer auch ein teures Zuschussgeschäft. Nur auf dem Papier sieht das für das Hückeswagener Bad anders aus. Das liegt daran, dass der Energieversorger BEW, an dem die Stadt zu gut 25 Prozent beteiligt ist, jährlich Millionen-Gewinne erwirtschaftet. Entsprechend ihrer Beteiligung erhält die Stadt daraus deutlich über eine Million Euro im Jahr. Dieses Geld fließt zunächst in den Eigenbetrieb Freizeitbad, deckt dort den tatsächlichen Jahresverlust des Bades ab, und nur das, was dann noch vom BEW-Gewinn übrig ist, geht weiter an den allgemeinen Haushalt der Stadt. Sie subventioniert den Badbetrieb also Jahr für Jahr durch Verzicht auf einen hohen sechsstelligen Betrag aus der Beteiligung am Energieversorger. Für das laufende Jahr sieht der Wirtschaftsplan für das Hückeswagener Bürgerbad konkret so aus: Die Ausgaben sind mit knapp 890.000 Euro angesetzt, die Erträge mit knapp 1,6 Millionen Euro. In dieser hohen Summe sind etwa 1,15 Millionen Euro an BEW-Gewinn enthalten. Aus Einnahmen und Ausgaben ergibt sich rein rechnerisch ein Jahresüberschuss von gut 660.000 Euro, der dann an den allgemeinen Haushalt abgeführt wird.