„Europäische Woche der Abfallvermeidung“ in Hückeswagen : Das Ziel ist es, unnötigen Müll zu vermeiden

Hückeswagen Die Stadtverwaltung lädt zur Teilnahme an der Aktion zur „Europäischen Woche der Abfallvermeidung“ vom 20. bis 28. November ein. Gemeinsam sollen Antworten auf das drängende Problem gefunden werden.

Jeder kennt es: Man packt zu Hause die Einkäufe aus – und schon ist der Gelbe Sack bis oben hin voll. „Fast alles ist heutzutage eingepackt, und gerade die Plastikverpackungen machen einen großen Teil des Hausmülls aus“, berichtet Stefanie Heymann von der Stadtverwaltung. Diesem Problem will nun vom 20. bis 28. November die „Europäische Woche der Abfallvermeidung“ begegnen. Die Stadtverwaltung lädt alle Hückeswagener ein, sich an dieser Aktion zu beteiligen und eine Woche lang gezielt zu versuchen, zusätzliche Abfälle zu vermeiden. Gemeinsam mit den Teilnehmern sollen Fragen beantwortet werden, wie: Muss man Äpfel wirklich in der Plastiktüte kaufen? Muss das Paar Socken im großen Paket zur Haustür geliefert werden? Kann ich Fleisch und Käse auch in mitgebrachte Dosen legen lassen? Kann ich auch Zahnpasta ohne Verpackung kaufen?

Wer an der Aktion teilnehmen will, kann sich bis zum 20. November per E-Mail an stefanie.heymann@hueckeswagen.de unter der Angabe von Name, Anschrift und E-Mail-Adresse registrieren lassen. Nach Abschluss der Woche der Abfallvermeidung bekommen alle Teilnehmer einen kurzen Feedback-Fragebogen zugeschickt, um der Verwaltung ihre Erfahrungen, Tipps, Enttäuschungen und Erfolge bei der Abfallvermeidung mitzuteilen. „Natürlich freuen wir uns auch, wenn schon im Lauf der Woche Erfahrungen und Berichte und / oder Tipps über die Social-Media-Kanäle der Stadt geteilt werden“, betont Stefanie Heymann.