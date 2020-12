Realschule Hückeswagen : 400 Nikoläuse für Realschüler

Hückeswagen Der Vorsitzende des Fördervereins, Michael Schröder, hatte Kontakt zum Nikolaus aufgenommen und ihn gefragt, ob er Zeit hätte, die Schule an der Kölner Straße zu besuchen.

Diese Töne hatten sie doch alle schon mal gehört: „Ho, Ho, Ho“ schallte es am Montag durch alle Flure und Räume der Realschule. Der Vorsitzende des Fördervereins, Michael Schröder, hatte Kontakt zum Nikolaus aufgenommen und ihn gefragt, ob er Zeit hätte, die Schule an der Kölner Straße zu besuchen. Dieser hatte nach Angaben von Schröder auch sofort zugesagt – „und so waren alle Schülerinnen und Schüler ganz gespannt auf den hohen Besuch“, berichtet der stellvertretende Schulleiter Thorsten Schmalt. Der Nikolaus sei ganz begeistert von den Schülern gewesen. „Die sind ja alle so brav gewesen und tragen die aktuell schwierigen Umstände mit Fassung“, sagte er sichtlich zufrieden mit Blick auf die Corona-Pandemie. Das müsse auf jeden Fall belohnt werden. Zusammen mit fleißigen Helfern wurden dann kurzerhand 400 Schoko-Nikoläuse an alle verteilt. Nikolaus: „Ich hoffe, ihr seid auch künftig so brav, nett und lernt fleißig.“