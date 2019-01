Sparkasse: Niedrige Zinsen erschweren Stiftungsarbeit

Hückeswagen Die beiden Stiftungen der Sparkasse Radevormwald/Hückeswagen haben Probleme, das Geld auszuschütten. Die Zinslandschaft ist am Boden, Kapital bringt kaum noch Zinsen. Die Kuratorien müsse neue Renditeanlagen finden.

Aus der Sport- und Sozialstiftung profitierten die Sportvereine in Hückeswagen mit 182.000 Euro (Radevormwald: 266.000 Euro), und fürs soziale Engagement flossen in beiden Städten 362.000 Euro. Aus der Bürgerstiftung gingen 85.000 Euro an die Musikschule Hückeswagen (Radevormwald: 111.000 Euro), 207.000 Euro flossen in die Kultur (Rade: 324.000 Euro), der Geschichtsverein und das Museum profitierten mit 60.000 Euro und die Kirchengemeinden in beiden Städten mit 337.000 Euro. Das Wülfingmuseum erhielt 65.000 Euro, der Heimat- und Verkehrsverein in Rade 130.000 Euro.