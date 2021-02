Hückeswagen: Interview mit Nicklas Alsdorf („Die Partei“) : „Selbstverständlich haben wir mit einem Einzug gerechnet“

Ortsvorsitzender Nicklas Alsdorf ist einziger Vertreter von „Die Partei“ im Stadtrat und hat sich der Grünen-Fraktion angeschlossen. Foto: Die Partei

Hückeswagen Der Vorsitzende des Ortsvereins der Satirepartei „Die Partei“, Nicklas Alsdorf, spricht im Interview unter anderem über seine Entscheidung, sich in dieser Legislaturperiode der Grünen-Fraktion anzuschließen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Herr Alsdorf, wie haben Sie Ihre ersten Wochen im Stadtrat erlebt?

Nicklas Alsdorf So viel konnte ich bisher noch nicht erleben, weil die Sitzungen leider nicht wie geplant stattfinden können. Meine Präsenzzeit im Rat oder in Ausschüssen ist daher deutlich geringer ausgefallen, als man das unter Normalzuständen erwarten könnte. Trotzdem erhalte ich durch meine Fraktionsangehörigkeit bei den Grünen einen erweiterten Einblick in die Vorgänge, die man als Bürger eher nicht sieht. Gerade jetzt kann man den aktiv laufenden Prozess beobachten und beeinflussen, der hinter allen Entscheidungen im Rat steht.

Hätten Sie bei Parteigründung gedacht, tatsächlich in den Stadtrat einzuziehen?

Alsdorf Selbstverständlich haben wir mit einem Einzug gerechnet. Leider hat die Bürgerschaft das Memo nicht erhalten, uns zur absoluten Mehrheit zu wählen. Wir sind also ziemlich überrascht, jetzt in dieser Konstellation zu arbeiten, aber dieser Umstand wird uns nur mittelfristig von der Machtübernahme abhalten.

Was sind die wichtigsten Themen für die Zukunft Hückeswagens?

Alsdorf Projektmäßig wird das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) erst einmal Vieles in den Schatten stellen. Auch das Braunkohlegebiet West 3, die Löwen-Grundschule und die finanziellen Folgen von Corona werden sicherlich noch großen Einfluss auf die Politik haben. Die Legislaturperiode wird sich hoffentlich nicht nur auf die Suche nach Geld beschränken, sondern auch herausragende Vorarbeit für die Zeit nach dem Haushaltssicherungskonzept enthalten.

Wann haben Sie sich überlegt, sich der Grünen-Fraktion anzuschließen?

Alsdorf Das ergab sich nach verschiedenen Gesprächen im Zeitraum nach der Wahl. Es gab das Angebot einer lockeren und eher asymmetrischen Kooperation, in der ich mich über Verschiedenes hätte informieren können und einen Ansprechpartner gehabt hätte. Wir haben das dann weitergedacht und konnten uns auf einen Fraktionseintritt einigen, was auch für die Grünen eine neue Erfahrung darstellt und im Stadtrat bis dahin auch eher unüblich war.

Was versprechen Sie sich von dieser Entscheidung?

Alsdorf Um die Arbeit im Rat und in allen Ausschüssen alleine zu verfolgen, bin ich definitiv zu faul. Die jetzige Konstellation ermöglicht es mir, meinen Fokus auf einzelne Themen zu lenken und weitere Informationen schnell innerhalb der Fraktion zu erlangen, um andere Themen zu verstehen. Auch meine Kollegen aus „Die Partei“ sind dadurch viel näher am Geschehen und werden für die Legislaturperiode 2025/30 vorbereitet.

Wie viel aus dem Programm von „Die Partei“ können Sie in dieser Konstellation einbringen?

Alsdorf Die Konstellation ermöglicht uns, alles intern einzubringen. Allerdings konnten wir noch keine Mehrheit für einen Mauerbau durch Hückeswagen finden. Sonstige erste grobe Ideen liegen in einem gemeinsamen Themenpool in der Fraktion, an dem wir uns vorerst orientieren.

Ist die Arbeit in der Kommunalpolitik so, wie Sie es erwartet haben?

Alsdorf Das wird sich erst vollständig ergründen lassen, wenn die Pandemie vorbei ist. Außerdem war der Fraktionsbeitritt zu den Grünen unerwartet. Falls man das mit wirklich ersten Gedanken an Kommunalpolitik vergleicht, also bei Gründung im August 2019, finden weniger Sitzungen statt als erwartet und weniger Face-to-Face-Kommunikation. Allerdings können wir das gut über verschiedene Dienste online erledigen, sowohl in der Fraktion, als auch im Ortsverband.