Bergischer Tauschrausch in Hückeswagen Nicht Genutztes weitergeben statt wegzuwerfen

Um für mehr Nachhaltigkeit und weniger Müll zu sorgen, veranstaltete der Zero Waste Club des BAV 2020 die erste „Nix kütt fott“-Veranstaltung in Hückeswagen. Seitdem bringen die Menschen zwei Mal im Jahr das vorbei, was sie mit gutem Gewissen auch an den besten Freund oder die beste Freundin abgeben würden, oder eben selber mitnehmen, was sie selbst gebrauchen können.