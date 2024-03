Konzert in Hückeswagen Nicht ganz alltäglicher Irish Folk im Kultur-Haus Zach

Überhaupt war das Repertoire des Duos alles andere als alltäglich. Die zwei Musiker hatten nicht nur selbst komponierte Stücke im Gepäck, etwa das Liebeslied „The Luckiest Man In The World“, bei dem Hecking sehr schön die Mundharmonika blies. Sondern auch völlig typische Irish-Folk-Songs wie „The Pride Of Springfield Road“. Dazu kamen amüsante Nummern wie „They‘re Red Hot“, das Rock-Fans von den Red Hot Chilli Peppers kannten, und bei dem Hecking ein Waschbrett-ähnliches Perkussionsinstrument bearbeitete, sehr zur Freude des Publikums, das nach dem fulminanten Schlusspunkt begeistert applaudierte.