Hückeswagen im Fußballfieber : Neustart im Kultur-Haus Zach mit „Rudelgucken“ zur EM

Zur Fußball-EM im Kultur-Haus Zach ist ab Dienstag wieder Public Viewing möglich. Foto: Karsten, Heike

Hückeswagen Endlich dürfen auch Kulturstätten wieder öffnen, und diese Gelegenheit lässt sich das Kultur-Haus zach im oberen Island nicht entgehen: Am Dienstag, 15. Juni, werden die ersten Besucher seit langer corona-bedingter Schließung zum Public Viewing erwartet.

Mit einem „Kracher“ kehrt das Kultur-Haus Zach in der kommenden Woche aus dem mehr als siebenmonatigen Lockdown zurück: Zum ersten Spiel der deutschen Mannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft gegen Frankreich veranstaltet der Trägerverein am Dienstag, 15. Juni, ein Public Viewing. Darüber hinaus können alle Spiele der deutschen Elf live im Kultur-Haus Zach an der oberen Islandstraße in Gemeinschaft geguckt werden, teilt Stefan Noppenberger vom Vorstand mit.

Einlass am kommenden Dienstag ist um 20.30 Uhr und damit eine halbe Stunde vor dem Anstoß. Die beiden weiteren Gruppenspiele sind am Samstag, 19. Juni, 18 Uhr, gegen Portugal und am Mittwoch, 23. Juni, 21 Uhr, gegen Ungarn. Einlass ist ebenfalls eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, der Eintritt ist bei allen Public-Viewing-Terminen kostenfrei. Sollte die deutsche Mannschaft bei der EM weiterkommen, werden auch alle weiteren Spiele im Kultur-Haus Zach gezeigt. „Wir hoffen natürlich darauf, dass die deutsche Elf dann beim Finale mit dabei ist. Wir drücken Jogis Jungs ganz fest die Daumen“, versichert Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins.

Übertragen werden die Spiele per Beamer auf die große Kinoleinwand im Saal im Erdgeschoss. „Unsere technische Ausstattung ist perfekt für Public Viewing“, versichert Bauer. „Wir haben diese schon bei der vergangenen Europa- und Weltmeisterschaft genutzt, und die Besucher waren begeistert.“

Natürlich war und sei Corona für den Verein als Veranstalter eine große Herausforderung, um überhaupt Veranstaltungen planen zu können. So stand bis vor wenigen Tagen auch das Public Viewing noch immer mit einem Fragezeichen im Kalender. Doch „pünktlich“ zur EM sei der Inzidenzwert immer weiter zurückgegangen, so dass nun ein Neustart machbar sei, berichtet Bauer erfreut. In Abstimmung mit dem städtischen Ordnungsamt kann es nun im Kulturhaus wieder losgehen. Der Vorsitzende dankt den Mitarbeitern der Stadt, „die uns während des Lockdowns mit Infos versorgt und auch jetzt zum Neustart bestens beraten haben“.