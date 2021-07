Treffpunkt für Hückeswagener und Geflüchtete : Wieder Bürgercafé im Café KiWie

Wiehagen Treffpunkt des Flüchtlingsnetzwerks findet wieder statt – ab sofort auf Wiehagen.

Am vorigen Donnerstag, wenige Stunden nach dem Hochwassser, öffnete das Bürgercafé von 15 bis 18 Uhr erstmals am neuen Ort. Wenn auch der Zuspruch noch überschaubar war, was Margareta Coenen nicht verwunderte. „Wir haben so lange geschlossen gehabt, dass wir jetzt wieder relativ weit vorne anfangen müssen“, sagt sie. Der Hauptgrund, warum das Angebot, das ein Treffpunkt sowohl für Geflüchtete als auch für alle anderen Hückeswagener ist, nach Wiehagen ausgewichen ist, ist der Platz. „Die Kinder sind in der Bibliothek auch viel herumgelaufen – wie das Kinder eben machen – und haben dann schon mal das eine oder andere Buch umgestellt. Das ist natürlich Mehrarbeit für die Mitarbeiterinnen in der Bibliothek“, sagt Margareta Coenen. Außerdem, ergänzt Kutzner, erhoffe man sich auf Wiehagen mehr Zulauf. „Viele unserer geflüchteten Familien wohnen hier oben. Die Männer nutzen das Café KiWie am Mittwoch, Frauen und Kinder kommen eher ins Bürgercafé“, hat er festgestellt.