Angebot der Evangelischen Kirchengemeinde Hückeswagen : Neustart beim Flüchtlingscafé im KiWie

Wiehagen Vor fünf Jahren startete das Projekt der Evangelischen Kirchengemeinde im Café KiWie am Drosselweg. Der Bedarf ist nach wie vor groß, für viele Geflüchtete ist es ein wichtiger Anlaufpunkt. Jetzt wurde der Betrieb wieder aufgenommen.

Die Stimmung am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz vor dem Café KiWie ist gut. Bierbänke sind aufgestellt, unter einem Sonnenschirm steht ein Tisch mit Getränken und Snacks. Es wird sich rege unterhalten, mehrere Menschen aus unterschiedlichen Ländern sitzen in der Sonne. Das Flüchtlingscafé der Evangelischen Kirchengemeinde hat nach gut einem Jahr der Corona-Zwangspause wieder aufgemacht.

„Mit den sinkenden Zahlen haben wir nach Absprache mit dem Presbyterium wieder den Betrieb aufgenommen“, berichtet Friedhelm Selbach aus dem Organisationsteam. „Es hat auch immer wieder viele Anfragen der geflüchteten Menschen gegeben, wann es denn wieder losgeht.“ Eigentlich hätte in diesem Jahr das fünfjährige Bestehen des Angebots gefeiert werden sollen, Corona hat dem jedoch einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. „Aber es ist toll, dass es uns schon so lange gibt“, betont Selbach.

Was Der offene Begegnungstreff Flüchtlingscafé der Evangelischen Kirchengemeinde findet immer am Mittwochnachmittag in der Zeit von 17 bis 19 Uhr statt. Das Projekt ist offen für alle Interessierten aus Hückeswagen.

Evi Jung ist ebenfalls von Anfang an im Helferteam des Flüchtlingscafés dabei. „Sie versorgt alle mit Getränken und kauft Süßigkeiten oder Kekse“, berichtet Selbach. Evi Jung freut sich besonders darüber, dass immer wieder Familien mit Kindern ins Flüchtlingscafé kommen. „Platz haben wir genug, und eine unserer Helferinnen kümmert sich dann um die Kleinen“, erzählt die Hückeswagenerin. Sie betont, dass das Café KiWie offen für alle Hückeswagener sei. „Gerade vorhin noch ist eine deutsche Frau mit ihren Kindern am Drosselweg vorbeigegangen. Die Kinder haben gesehen, dass hier viele Menschen sind und wollten gerne dazukommen – einfach so, so soll es doch sein“, sagt Evi Jung.

Es sei sehr gut und wichtig für die Menschen, dass das Café wieder geöffnet sei, betont Selbach nachdenklich. „Wir hatten während Corona auch weiterhin Kontakt, aber eben nur per Telefon oder WhatsApp. Und auch so kann man sicherlich die eine oder andere Frage klären – aber so wirklich gut funktioniert das natürlich auch nicht.“ Das Schöne am Café sei zudem, dass er merke, dass die Menschen sich hier wohlfühlten. „Es ist für viele auch eine Gelegenheit, um Kontakt zu halten beziehungsweise, um auch erst einmal in Kontakt zu kommen.“ Es seien Menschen aus vielen verschiedenen Ländern, die sich nicht kennen würden, aber ähnliche Geschichten teilten. „Da ist es ganz einfach, sich etwa beim gemeinsamen Kicker-Spiel kennenzulernen“, sagt Selbach.