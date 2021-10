Konfirmation in Hückeswagen : Neun Jugendliche am Reformationstag konfirmiert

Pfarrer Klaus-Peter Suder konfirmierte am Sonntag in der Pauluskirche neun Jungen und Mädchen. Foto: Jürgen Dinstühler/Jürgen Dienstühler

Es war die letzte der drei Konfirmationen der Evangelischen Kirchengemeinde. Sechs Mädchen und drei Jungen wurden von Pfarrer Klaus-Peter Suder am Sonntagvormittag in der Pauluskirche konfirmiert: Nina Lusia Erdmann, Pia Marie Gruhn, Anna Alexandra Niebuhr, May Rosanowski, Emma Stiefelhagen und Julia Thiel sowie Finn Kalinke, Justin Alexander Mann und Finn Peter Tscheschlog. „Die Vorbereitung lief fast ausschließlich über Hausaufgaben, die ich den Jugendlichen per E-Mail zukommen ließ“, sagte Pfarrer Suder. Das habe insgesamt recht gut funktioniert, auch wenn eine quasi analoge Vorbereitung auf den großen Tag natürlich eine „echte“ Vorbereitung in Präsenz nicht ersetzen könne.