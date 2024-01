Neujahrskonzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Eine Musikerin bedient an Wersi-Orgel ein ganzes Orchester

Das schaffte Claudia Hirschfeld mit ihrer gewohnt üppig instrumentierten Musik auf jeden Fall, sie hatte das Publikum von den ersten Tönen an in der Hand und bekam für jedes Stück begeisterten Applaus. Etwa mit „Tanzen möcht‘ ich“ aus der Operette „Die Csárdásfürstin“ von Emmerich Kálmán. Oder dem wunderschönen und durchaus ergreifend vertonten Gedicht von Dietrich Bonhoeffer „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, das sie zusammen mit Panflötist David Döring bereits vor einigen Monaten im Kultur-Haus Zach gespielt hatte. Und das übrigens auch in diesem Jahr vermutlich noch einmal gemeinsam gespielt werden wird – am Samstag, 21. Dezember, kommt der Panflötist, der mittlerweile in Paraguay lebt, zu einem gemeinsamen Konzert mit Claudia Hirschfeld wieder in die Schloss-Stadt.