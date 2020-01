Neujahrsempfang in Hückeswagen : Das Miteinander gibt dem Leben Wert

Die Chorgemeinschaft Germania Straßweg 1888 unter der Leitung von Petra Rützenhoff-Berg sorgte für einen eindrucksvollen musikalischen Rahmen beim Neujahrsempfang des Bürgermeisters im Heimatmuseum. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Von der Kommunalwahl bis zum Klimawandel: Bürgermeister Dietmar Persian spannte in seiner Rede zum Neujahrsempfang inhaltlich den Bogen weit. Immer ging es dabei auch um den Geist des Miteinanders als wahrem Reichtum der armen Stadt.

Es gehört in die Tradition des Humanismus‘, das menschliche Miteinander als tragende Säule einer die Würde des Einzelnen achtenden Gesellschaft zu sehen. Beim Neujahrsempfang des Bürgermeisters am Sonntagmittag im stark besuchten Heimatmuseum griff Dietmar Persian diese Tradition auf und stellte seiner Ansprache ein Zitat von Wilhelm von Humboldt voran: „Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben den Wert geben.“ „Wo und wie sind wir in Hückeswagen miteinander verbunden?“, lautete Persians rhetorische Frage. Seine Antwort darauf gab er unter anderem mit Verweis auf das „großartige ehrenamtliche Engagement“ zahlreicher Menschen in der Stadt: „Sie wollen etwas gemeinsam bewegen und auf die Beine stellen und dafür sorgen, dass niemand bei uns allein bleiben muss.“ Das sei in den zahlreichen Sportvereinen aber auch in kulturell oder sozial tätigen Vereinen so.

Namentlich nannte der Bürgermeister in diesem Zusammenhang den Straßweger Männerchor. Einen Chor mit langer Tradition, der beim Neujahrsempfang den musikalischen Rahmen gestaltete. Dabei zeigte er eindrucksvoll, dass die alte Chorgemeinschaft unter Leitung von Petra Ritzenhoff-Berg über ein zeitgemäßes Repertoire verfügt, in dem sie traditionelles mit neuerem Liedgut auf sehr ansprechende Weise klangvoll verknüpft. Ein Beispiel war das bewegende „Vater unser“ in der Liedversion von Hanne Haller.

Info Der Stadtrat wird im September neu gewählt Kommunalwahl Am 13. September werden kommunalpolitisch die Karten neu gemischt. Dann wählen die Hückeswagener den neuen Stadtrat und den Bürgermeister. Für das Amt an der Stadtspitze gibt’s derzeit mit Dietmar Persian nur einen Kandidaten. Der aktuelle Stadtrat Im Rat sitzen 38 Politiker und der Bürgermeister, der kraft Gesetz den Vorsitz hat. Die CDU hat 15 Mitglieder, gefolgt von SPD (11), Grünen (4), FDP und UWG (je 3) sowie FaB (2).

Noch in vielen anderen Gruppen und Einrichtungen, in denen Hückeswagener sich uneigennützig engagieren, spielten die Verbundenheit und das gemeinsame Handeln im Interesse aller eine zentrale Rolle, unterstrich Persian. Da seien die Humboldtschen „Verbindungen, die dem Leben Wert geben“, in reicher Fülle zu finden: „Immer wieder sind es die Menschen mit ihrem Engagement für andere Menschen, die das ganz Besondere in unserer Stadt ausmachen.“

Auch die aktuelle Kommunalpolitik stellte der Bürgermeister in einen Kontext zum humanistischen Ideal menschlichen Miteinanders. Als Beispiel nannte er das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK), das von Anfang an nicht als Arbeitsprozess „im stillen Kämmerlein“ angegangen worden sei, sondern im Zusammenwirken. Persian: „Es ist uns besonders wichtig, möglichst viele Akteure, viele Bürgerinnen und Bürger einzubinden.“ „Jung und nah“ heißt der ISEK-Leitgedanke. „Und das bedeutet auch, dass wir das Miteinander in unserer Stadt, die Nähe groß schreiben wollen“, sagte Persian.

Das Miteinander zähle aber auch, wenn es um die großen globalen Themen gehe wie den Klimawandel. Persian: „Auch beim Klimaschutz kommt es darauf an, dass wir als Menschen, auch als Menschen unterschiedlicher Generationen, gut miteinander in Verbindung bleiben. Dass wir voneinander lernen und miteinander im Gespräch bleiben.“

In seiner Vorschau auf 2020 sprach der Bürgermeister die Kommunalwahl an. Er wünsche sich, „dass dieser gemeinsame Geist uns auch nach der Wahl verbindet und vorantreibt“. Die Verbindung zwischen Verwaltung, Kommunalpolitik und Bürgern dürfe nicht abreißen, damit „wir spüren und hören können, was die Menschen wirklich bewegt und um was wir uns kümmern müssen“. Der abschließende Wunsch und Appell des Bürgermeisters: „Lassen Sie uns in diesem Sinn auch 2020 in Hückeswagen miteinander in Verbindung bleiben.“