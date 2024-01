Neujahrsempfang in Hückeswagen Bürgermeister lobt den Zusammenhalt in der Stadt

Schwerpunkte der künftigen Arbeit von Politik und Verwaltung sind nach seiner Aussage Investitionen in die Bildung, die Sicherheit und die Stärkung der Innenstadt. „Als Kommune können und wollen wir die Eltern natürlich unterstützen, indem wir beispielsweise eine gute Versorgung mit Kita-Plätzen oder Plätzen bei Tagesmüttern bieten.“ Hückeswagen verfüge grundsätzlich über eine gute Versorgung mit Kindergarten-Plätzen bei den kirchlichen und freien Trägern. Gut investiert sei zudem das Geld in die Stadtbibliothek. Die haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden der Bibliothek hätten ihm von steigenden Besucherzahlen berichtet. „Gerade Familien mit kleinen Kindern kommen verstärkt in das schöne Gebäude an der Friedrichstraße“, sagte Persian. „Was hier an Leseförderung im Kindergarten- und Grundschulalter passiert, ist sehr wichtig für die Entwicklung der Kinder.“ Die Stadtbibliothek sei daher überhaupt kein Luxus, wie einige wenige meinte, sondern elementarer Baustein der Bildungslandschaft in Hückeswagen.