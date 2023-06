Viermonatige Arbeiten in Hückeswagen Bever-Talsperre erhält neues Vier-Tonnen-Ventil

Die erweiterte Bever-Talsperre – der ursprüngliche, deutlich kleinere Stausee war 1898 nach mehrjährigen Arbeiten eingeweiht worden – war nach vierjährigen Erweiterungsbauarbeiten 1938 in Betrieb gegangen, seitdem sind die beiden Ventile im Grundablassstollen in Funktion. Bei einer eingehenden Untersuchung hatte der Wupperverband festgestellt, dass das linke Ringkolbenventil Verschleiß aufweist. „Daher wird dieses Ventil erneuert“, berichtet Ilona Weyer. Die Baustelle wird im Bereich des Krafthauses und Einstiegshauses nahe der Hochwasser-Entlastungsanlage in Reinshagensbever, am Fuße des Beverdamms, eingerichtet.