Spende : Neues Spielhaus für die Knirpse vom Kindergarten Wiehagen

Bevor sie es selbst in Besitz nahmen, „überließen“ die Kinder des Ökumenischen Kindergartens Wiehagen das neue Spielhaus kurzzeitig den „Großen“, Michael Scholz von der Sparkasse und Einrichtungsleiterin Jessica Flohr. Foto: Thordis Mausbach

Hückeswagen Die Firmen proroll und Pflitsch sowie die Sparkassen unterstützten die Erzieherinnen des Ökumenischen Kindergartens dabei, ein neues Spielhaus für die Kinder zu kaufen.

Die Kinder des Ökumenischen Kindergartens St. Katharina in Wiehagen mussten von ihrem geliebten Kletterturm mit Spielhaus Abschied nehmen. Denn das Spielgerät war altersschwach und somit eine Gefahr für die Knirpse im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren. Also wurde es abgerissen. Doch ein neues SPielhaus sollte her.