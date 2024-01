Das Frühjahr- / Sommersemester beginnt 22 VHS-Angebote für Lernwillige Hückeswagen

Mit dem „Gedächtnistraining mal anders“ startet am Mittwoch, 31. Januar, in Hückeswagen das neue Frühjahr- / Sommersemester der Volkshochschule (VHS). In den Wochen darauf gehen 21 weitere Kursangebot an den Start, wie die örtliche VHS-Abteilungsleiterin Andrea Poranzke mitteilt. Das gesamte Programm der VHS Oberberg aus zwölf Städten und Gemeinden ist online unter www.vhs-oberberg.de abrufbar, das gedruckte Programmheft liegt zudem bei Rewe, Penny und Edeka, in beiden Postagenturen am Bahnhofsplatz und auf Wiehagen, im Schloss und im Bürgerbüro sowie bei alle Banken und in der Bergischen Buchhandlung aus.