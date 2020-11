Kirche in Hückeswagen : Adventsgottesdienst mit Presbyterium

Hückeswagen Das neue Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde wurde am Sonntag in der adventlich geschmückten Pauluskirche feierlich ins Amt eingeführt.

Eigentlich sollte das neue Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde bereits am 29. März mit einem festlichen Gottesdienst in der Pauluskirche in sein Amt eingeführt werden. Da aufgrund der Corona-Pandemie zu dieser Zeit aber keine Gottesdienste gefeiert werden konnten, musste die Verpflichtungserklärung der Presbyter schriftlich erfolgen. Am Sonntag wurde der Einführungsgottesdienst in der adventlich geschmückten Kirche nachgeholt.