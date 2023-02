Helios-Klinik in Wipperfürth Neues Lebensgefühl mit Schmerz-Schrittmacher

Die Rückenmarksimulation kann an die Schmerzen angepasst und jederzeit ausgeschaltet werden, beispielsweise für MRT-Untersuchungen. Das Gerät nennt sich auch „Schmerzschrittmacher“, ist nicht größer als ein Brillenglas, und der Generator und die Elektronen können auch operativ wieder entfernt werden. Momentan wird dieses mittels eines IPOD gesteuert, die Steuerung soll aber in Zukunft über eine App direkt über das Handy möglich sein. Ein vorläufiges System der Neuromodulation erhielt Marlies Leineweber, um die Wirkung zu testen. Zusätzlich platzierte Uwe Mutter unter lokaler Betäubung und Sedierung eine dünne Elektrode, diese wurde an ein provisorisches Impulsgerät angeschlossen, erläutert Helios-Pressesprecherin Janine Schulze. Nach einer 14-tägigen Testphase unter Alltagsbelastung wurde gemeinsam entschieden. Leineweber profitierte schon in den ersten Tagen der Testphase, so dass die Implantierung erfolgte. „Ich habe ein neues Leben geschenkt bekommen“, sagt die 76-Jährige. Der Schrittmacher eröffne ihr ein Lebensgefühl, das ihr bis dato unbekannt war. Die Schmerzen werden weniger, die Patientin blüht auf. Trotz aller Sorgen kann sie nun richtig shoppen und sogar Urlaube machen. Zugleich beginnt sie, Rad zu fahren und entdeckt das Tanzen für sich. Leineweber genießt das Leben. Nach 38 Jahren Morphium kann sie das starke Opiod reduzieren, dass sie es nur noch gering benötigt. Heute ist sie dank der Schmerztherapie so lebensfroh wie nie, möchte viele Dinge auskosten, ist viel auf den Beinen und versprüht eine riesige Lebensfreude. „Ihr wurde ein zweites Leben geschenkt“, teilt die Helios-Klinik mit.

