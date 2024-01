Hückeswagen muss weitere vier Jahre warten Neues Hallenbad kommt nicht vor 2028

Eines ist klar: Hückeswagen wird im Brunsbachtal, an der Stelle des Bürgerbads, ein neues Hallenbad bekommen. Zwar in abgespeckter Form ohne Sauna, Riesenrutsche, Drei-Meter-Sprungturm und Gastronomie. Aber immerhin kann dann wieder dort geschwommen werden – so etwa ab Anfang 2028. Denn vor allem für die Planungen und Vorbereitungen geht viel Zeit drauf, der eigentliche Bau ist dann mit etwa einem Jahr noch die kürzeste Phase. Darauf verweist Bürgermeister Dietmar Persian auf Anfrage unserer Redaktion.