Besonderer Moment bei Jahresdienstbesprechung Neues Leitungsteam der Hückeswagener Feuerwehr ernannt

Zuvor blickte der Stadtbrandinspektor auf das vergangene Jahr mit 139 Einsätzen zurück. „Herausragende Einsätze waren sicherlich der Brand im Haus am Park am 1. März. Mehr als 150 Einsatzkräfte waren von 22 Uhr bis 5 Uhr am nächsten Morgen vor Ort. 40 teils bettlägerige und beatmete Menschen mussten evakuiert und in andere Einrichtungen gebracht werden – ein Kurzschluss war die Brandursache“, blickte Hogenfeld zurück. Auch ein schwerer Verkehrsunfall am 18. Dezember mit drei Schwerverletzten in Dreibäumen war den beteiligten Einsatzkräften noch gut im Gedächtnis.